Лимонная диета снизит вес

Диетологи рекомендуют соблюдать лимонную диету. С её помощью можно не только снизить вес, но и привести в тонус ослабленный организм.

Врачи утверждают, что лимонный сок помогает ускорить процесс пищеварения и снизить уровень сахара в крови. Пектин, который содержится в лимоне, препятствует чувству голода.

Основные принципы диеты - это пить воду с лимонным соком на голодный желудок, сообщает Vrach.tv. Но прежде, чем переходить на какую-либо диету, диетологи советуют проконсультироваться с врачом.

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