900 врачебных ошибок в день - "норма" французских больниц

Вряд ли это утешит людей пострадавших от невнимательности и непрофессионализма больничного персонала в Израиле, но французские СМИ опубликовали обескураживающий отчет о безумном количестве произошедших в больницах «нежелательных случаев», повлекших серьезные последствия для больных.

Из года в год число таких ошибок и головотяпств – от неправильно выписанного лекарства до трагического случая во время хирургической операции – не уменьшается.

Согласно официальному отчету Минздрава Франции за 2009 года в 114 медицинских учреждениях страны, частных и государственных, произошло от 275 до 395 тысяч «тяжелых нежелательных случаев». В переводе на человеческий язык каждый день в больницах и клиниках Франции происходит от 750 до 1080 (в среднем 900) таких случаев. Отмечается, что около 45% из них можно было избежать.

Большая часть из них связана с неправильным медикаментозным лечением, с выпиской неверного лекарства – 20% случаев, и неоправданные ошибки хирургов во время операций.

Наиболее часто называемые причины – «человеческие недостатки персонала». Но дело, как правило, не в плохой профподготовке врачей и медсестер, а в плохих условиях труда медперсонала, скверной организации и недостаточным контакте между медработниками и разными отделениями больниц.

zman.com