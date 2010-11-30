Народные средства от головной боли

Иногда головная боль является одним из симптомов простудных заболеваний. В этом случае хороши следующие народные средства. Рекомендуется периодически смазывать лоб, затылок и виски ментоловым маслом. Если головная боль не проходит, а усиливается, то можно смазать лоб и виски перетертой с кожурой мякотью лимона, которую лучше предварительно подогреть. Помогает и настой корицы. Его готовят так. Корицу на кончике ножа заливают столовой ложкой кипяченой горячей воды. Настой следует немного подсластить. Через 30 минут его можно принимать по два глотка каждые два часа. Можно также сделать из этого настоя примочки на виски.

Если головная боль вызвана нервным перенапряжением, помогут следующие средства. Свежий сок сырого картофеля употребляют трижды в день перед едой по одной столовой ложке. Курс составляет две – три недели. Можно приготовить настой зверобоя или чабреца. Одну столовую ложку сушеной травы того или иного растения заливают 250 мл кипятка. Такое средство необходимо принимать по одной четверти стакана три раза в день перед едой. Продолжительность приема составляет от трех недель до одного месяца.

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