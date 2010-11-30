Новый метод определения внематочной беременности

Британские исследователи открыли новые возможности по диагностике внематочной беременности. В западных странах неоднократно встречаются случаи гибели будущих мам по причине выкидышей. Процесс вынашивания является ненормальным, если протекает вне полости матки. В медицинской практике бывают эпизоды, когда беременность развивается в маточной трубе, в шейке матки, яичников и даже в полости живота. Как правило, при этом имеют место быть тяжелые тазовые боли, и требуется переливание крови.

Глава работы доктор Эндрю Хорн из университета Эдинбурга в Великобритании, и ведущий автор нового метода диагностики отмечает, что полученные тесты смогут не только прогнозировать течение беременности, проводить диагностику эктопической беременности, но также будут экономичными и эффективными. Женщины не будут переносить лишние эмоциональные расстройства и физические мучения, а также сократится количество летальных исходов. Диагностика с помощью сыворотки затрагивает молекулы, которые играют важную роль в формировании кровеносных сосудов.

Было проведено исследование с участием 40 беременных женщин в возрасте от 18-45 лет, перенесших хирургическое прерывание беременности или операции по поводу трубной беременности. Сыворотка была введена в специальные клетки пациенток, отвечающие за рост и развитие эмбриона. Через полчаса специалисты обнаружили, что уровень сыворотки при нормальной беременности был высоким, а при внематочной - очень низким. Следовательно, диагностика внематочной беременности оказалось не только быстрой, но и достоверной.

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