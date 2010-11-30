Кому ногти наращивать категорически противопоказано

Чтобы ногти были здоровыми и крепкими, приходится уделять немало времени уходу за ними, и это еще не гарантирует результат, если учитывать экологию и наше питание. На этом фоне очень заманчиво предложение всего за несколько часов обзавестись шикарными ногтями, которые не ломаются, не слоятся и хорошо держат лак. Наращивание ногтей сегодня довольно распространенная процедура. О ней можно услышать самые разные отзывы: кто-то очень доволен и готов не расставаться с наращенными ногтями чуть не всю жизнь, кто-то возмущен, так как после процедуры столкнулся с нежелательными последствиями.

«Плюсы» наращивания ногтей: ногти крепкие, гладкие, не слоятся. Их можно сделать такой длины и формы, какую сами захотите. Лак для ногтей, даже самый дешевый, держится на таких ногтях очень долго. Но у процедуры имеются противопоказания. Нельзя наращивать ногти, если у вас грибок ногтей, аллергия на вещества, которые входят в состав материала для наращивания, или заболевания эндокринной, пищеварительной, выделительной системы. Также противопоказана процедура беременным и тем, кто принимает антибиотики или проходит процедуру химиотерепии (в этом случае ногти просто не будут держаться). Также не следует наращивать ногти непосредственно после процедуры обрезного классического маникюра, стоит подождать 2-3 дня.

Грамотный мастер всегда поинтересуется у вас о наличии заболеваний и других факторов, которые могут препятствовать процедуре.

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