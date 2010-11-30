Чем уникален гранатовый сок

Учёные уже подтвердили многочисленные преимущества для здоровья гранатового сока и доказали, что напиток является хорошим источником антиоксидантов и снижает уровень холестерина и понижает артериальное давление, особенно у больных сахарным диабетом и пациентов с артериальной гипертонией.

Теперь нефрологам Technion-Israel Institute of Technology /Израиль/ удалось установить, что гранатовый сок будет полезен и пациентам с почечными болезнями, предотвращая осложнения при диализе, в том числе высокий уровень заболеваемости вследствие инфекций и сердечно-сосудистые проблемы.Выводы врачей основаны на обследовании свыше ста больных, которые получали либо гранатовый сок, либо другой напиток плацебо в начале каждого сеанса диализа, по три раза в неделю в течение года.

Лабораторные тесты показали, что пациенты, которые пили сок граната, испытали сокращение внутреннего воспаления и повреждения органов от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами.

Кроме того, пациенты, употреблявшие гранатовый сок, менее вероятно были госпитализированы в связи с инфекциями. Клиницисты убеждены, что гранатовый сок обладает мощными антиоксидантными свойствами, благодаря чему у больных было зафиксировано и уменьшение сердечно-сосудистых рисков, включая понижение давления и улучшение липидного профиля.

Результаты исследования чрезвычайно важны для людей с почечными болезнями, поскольку большинство из них умирают от сердечно-сосудистых причин или развитых инфекций.

ami-tass.ru