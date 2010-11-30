Как грозят ребенку экстремальные погодные условия

Рост температуры воздуха на каждые 5 градусов Цельсия приводит к росту скорости госпитализаций по поводу серьёзных травм среди детей, показывает одно из крупнейших исследований Trauma Audit and research Network /TARN, Англия/. В противовес, каждое снижение минимальной суточной температуры на 5 градусов повышает случаи серьёзных травм среди взрослых более чем на 3 проц. Выводы основаны на десятилетнем обзоре 60 тыс. госпитализаций в 21 центре неотложной медицинской помощи по всей Англии. Самый распространённый возраст жертв травм в слишком тёплых или наоборот холодных погодных условиях - 10 лет среди детей и 48 лет среди взрослых, заметили специалисты.

Среди взрослых каждый 5-градусный рост максимальной суточной температуры и каждые дополнительные два часа солнца увеличивали скорость приёма в больнице из-за серьёзных травм чуть менее чем на 2 проц. Эквивалентная температура вызывает 10-процентный рост показателей детских госпитализаций, а дополнительная солнечная активность - 6-процентный рост. Эксперты подсчитали, что скорость приёма детей в травмцентрах в период с апреля по сентябрь может быть до 50% выше. Уровни госпитализаций из-за травм особенно возрастают в выходные - как среди детей, так и среди взрослых.

ami-tass.ru