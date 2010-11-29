Как iPhone сможет защитить своего владельца от рака

В Австралии разработана программа для iPhone, что позволяет предупредить развитие рака кожи - заболевания очень распространенного в этой стране.

Австралийский Совет борьбы с раком кожи Cancer Council Australia разработала программу для смартфона iPhone, которая дает советы по защите от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

Как считают разработчики, технология поможет в борьбе с раком кожи.

Бесплатное приложение SunSmart демонстрирует владельцу ежедневный прогноз погоды и уровень ультрафиолетового излучения, а также его сравнение с максимально допустимым безопасным уровнем.

Программа со встроенной функцией оповещения использует навигационную систему GPS, что позволяет фиксировать метеоданные именно для того места, где находится владелец смартфона. Кроме того, программа определяет временные промежутки, в которых необходимо использовать солнцезащитные средства.

Пока уровень распространения рака кожи в Австралии - один из наиболее высоких в мире. Ежегодно в стране от этого заболевания умирает свыше 1850 человек. По данным Совета по борьбе с раком, двум из трех австралийцев до 70 лет будет поставлен диагноз рак кожи.

Разработчики считают, что формат программы для iPhone наиболее эффективен для профилактики заболевания у молодых людей, которые мало заботятся о потенциальном вреде солнечных лучей.

tsn.ua