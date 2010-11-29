Как избавиться от потливости ног?
Поможет дубовая кора
Справиться с потливостью можно и народными рецептами.
При чрезмерной потливости ног необходимо использовать дубовую кору.
Необходимо взять небольшое количество коры дуба, измельчить ее и обильно посыпать полученным порошком чулки или носки.
Процедуру следует повторять ежедневно, до тех пор, пока потоотделение не нормализуется.
Если вас мучает повышенная потливость тела, то справиться с проблемой поможет настой листьев мяты.
Для его приготовления необходимо 1 стаканом кипятка залить 1 столовую ложку травы мяты.
Средство необходимо настоять в течение 30-40 минут, а по истечении этого времени процедить.
Настоем мяты необходимо протирать кожу.
При потливости также рекомендовано ежедневно выпивать чашку отвара шалфея.
Нужно отметить, что сахар добавлять нельзя.