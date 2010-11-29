Как избавиться от потливости ног?

13:00, 29 ноября 2010
Зарубежные новости
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Поможет дубовая кора

Справиться с потливостью можно и народными рецептами.

При чрезмерной потливости ног необходимо использовать дубовую кору.

Необходимо взять небольшое количество коры дуба, измельчить ее и обильно посыпать полученным порошком чулки или носки.

Процедуру следует повторять ежедневно, до тех пор, пока потоотделение не нормализуется.

Если вас мучает повышенная потливость тела, то справиться с проблемой поможет настой листьев мяты.

Для его приготовления необходимо 1 стаканом кипятка залить 1 столовую ложку травы мяты.

Средство необходимо настоять в течение 30-40 минут, а по истечении этого времени процедить.

Настоем мяты необходимо протирать кожу.

При потливости также рекомендовано ежедневно выпивать чашку отвара шалфея.

Нужно отметить, что сахар добавлять нельзя.

gigamir.net

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