Жвачка способствует похудению

Американский диетолог из университета Род-Айленда, изучив воздействие жевательной резинки без сахара, заключила, что жвачка увеличивает расход энергии, что способствует естественному похудению .

Диетолог провела исследование, в котором добровольцы - 35 мужчин и женщин - жевали жевательную резинку на протяжении 20 минут до завтрака и 20 минут перед обедом.

Выяснилось, что те, кто жевали жвачку перед обедом, получали на 67 калорий меньше и не компенсировали этот недостаток в течение дня, передает РИА Новости. Кроме того, при жевании резинки у людей расходовалось на 5% больше энергии. Испытуемые мужчины поделились мнением, что после жевания резинки чувство голода тревожило их с меньшей остротой.

focus.ua