Народные рецепты для нормализации давления

Плохое самочувствие, вызванное проблемами с давлением, знакомо не понаслышке многим из нас. Одним ставят диагноз гипертония, другим – гипотония. И в том и другом случае требуется соответствующее лечение, но если недуг выявлен на ранней стадии, то побороть его можно и без помощи традиционных лекарственных препаратов, прибегнув к помощи народной медицины.

Пониженное давление или гипотония сопровождается сильными головными болями и слабостью. Нередко данный недуг возникает и у детей. Родители не всегда хотят «приучать» своих детей с раннего возраста к «химии», поэтому будет не лишним обратиться за помощью к народной медицине.

Для приготовления средства при пониженном давлении необходимо растворить в литре воды сто граммов сахара. В полученный сироп следует поместить две небольшие луковицы и варить в данном растворе около пятнадцати минут. После отвар процеживают и остужают. Данное средство следует употреблять в течение всего дня, заменяя им воду. При лечении гипотонии следует три раза в день принимать по пятнадцать капель настойки боярышника.

Гипертония требует более длительного лечения, поэтому те средства, которые содержат мед, можно принимать, если у больного нет аллергических реакций на данный продукт.

Возьмите ложку меда, ложку простокваши и две ложечки корицы. Ингредиенты хорошо перемешивают, а полученную массу рекомендуется съесть в течение двух дней. Как правило, курс длится от десяти до пятнадцати дней. После проведенного курса можно сделать семидневный перерыв, а затем вновь приступить к лечению.

При гипертонии рекомендуется употреблять вместо обычной воды в течение дня отвар из почек сосны. Для приготовления целебного напитка возьмите тридцать граммов почек и залейте их литром воды, проварите в течение десяти минут.

Для следующего средства вам потребуются лимоны. Возьмите два лимона и пропустите их через мясорубку, а затем лимонную массу засыпьте двумя стаканами сахара. Смесь лимонов и сахара оставляют настаиваться в течение шести дней. На седьмой день следует устроить голодание, съев в течение дня весь настой. Через две дня необходимо вновь приготовить такой же настой и опять, после шестидневного настаивания повторить голодание с употреблением сахарного настоя лимонов. Такую «процедуру» рекомендуется повторить пять раз.

Возьмите половину стакана сока свежей клюквы и смешайте с половиной стакана цветочного меда. Средство принимают по чайной ложке трижды в день. Курс лечения – две недели. После недельного перерыва его можно повторить.

Будьте здоровы!

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