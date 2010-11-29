Шампанское улучшает работу сердца?
11:07, 29 ноября 2010Зарубежные новости
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Расширение сосудов
Британские ученые выяснили, что в шампанском содержится вещество растительного происхождения полифенол, который расширяет кровяные сосуды и уменьшающий напряжение в сердце.
Полифенол повышает уровень окиси азота в крови, что приводит к расширению сосудов. Наблюдение за состоянием здоровья мужчин показало, что умеренное потребление слабоалкогольного напитка уменьшает риск появления сердечных заболеваний. Под умеренным потреблением подразумевается прием до 300 граммов шампанского в неделю.
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