Шампанское улучшает работу сердца?

Британские ученые выяснили, что в шампанском содержится вещество растительного происхождения полифенол, который расширяет кровяные сосуды и уменьшающий напряжение в сердце.

Полифенол повышает уровень окиси азота в крови, что приводит к расширению сосудов. Наблюдение за состоянием здоровья мужчин показало, что умеренное потребление слабоалкогольного напитка уменьшает риск появления сердечных заболеваний. Под умеренным потреблением подразумевается прием до 300 граммов шампанского в неделю.

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