Целлюлит появляется из-за стрессов

Целлюлит и избыточный вес в большей степени возникают из-за стрессов и переживаний.

Британские ученые проанализировали ряд исследований и пришли к выводу, что причина возникновения целлюлита в большей степени зависит от психологических факторов. Именно стрессы и расстройства способствуют возникновению «апельсиновой корки» на коже, передает medicinform.net.

Дело в том, что чем больше человек подвержен стрессам, тем сильнее расходуются в организме витамины и минералы, что приводит к ухудшению работы иммунной системы. Это приводит к нарушению обмена веществ, набору лишнего веса.

focus.ua