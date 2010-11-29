Целлюлит появляется из-за стрессов
10:18, 29 ноября 2010Зарубежные новости
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Нарушение обмена веществ
Целлюлит и избыточный вес в большей степени возникают из-за стрессов и переживаний.
Британские ученые проанализировали ряд исследований и пришли к выводу, что причина возникновения целлюлита в большей степени зависит от психологических факторов. Именно стрессы и расстройства способствуют возникновению «апельсиновой корки» на коже, передает medicinform.net.
Дело в том, что чем больше человек подвержен стрессам, тем сильнее расходуются в организме витамины и минералы, что приводит к ухудшению работы иммунной системы. Это приводит к нарушению обмена веществ, набору лишнего веса.
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