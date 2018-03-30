Главные мифы о гастрите и язве

Можно ли вылечить желудок водкой и обязательно ли при обследовании "глотать кишку". Любой трезвенник может стать язвенником?

- Австралийские ученые Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию за открытие микроба хеликобактер пилори, который нарекли "основной причиной язвы жедудка". И тут же родился миф, что язва заразная, почти как болезнь грязных рук - дезинтерия, - рассказывает инфекционист Сергей Гарусов.

По данным же специалистов Медицинской академии им. Сеченова, хеликобактер “проживает” на слизистой желудка примерно у 70% россиян. Однако же далеко не все становятся язвенниками. Потому как проблема не в наличии хеликобактера, а в создаваемых нами условиях для его размножения. И чем больше повреждений на слизистой желудка, тем вольготнее там будет микробам.

Что же вредит желудку на самом деле

Настоящие факторы риска развития язвы:

Стрессы. Считается, что каждый второй получает язву на нервной почве.

Курение. Никотин сам по себе разрушает слизистые оболочки, так что сигарета - надежный "партнер" для хеликобактера.

Алкоголь. Разъедает слизистую желудка, снижает общие защитные силы организма, притупляет реакции нервных рецепторов.

Нерациональное питание. Острые блюда, уксус, некоторые консерванты также ухудшают состояние слизистых оболочек.

Прием некоторых лекарств, в том числе антикоагулянтов (средств, разжижающих кровь). Тот же аспирин - ацетилсалициловая кислота - попадая прямиком на слизистую, разрушает ее. Так что принимайте аспиринки только после еды. Если же вы должны принимать это лекарство постоянно (например, при болезнях сердца, склонности к тромбозам), то лучше использовать тот, что растворяется не в желудке, а в кишечнике, например, аспирин-кардио.

Рано или поздно будут резать...

- Сегодня многие специалисты считают, что оперировать - "зашивать" - язву просто бесполезно (ведь хеликобактер этим не уничтожить, он без труда найдет место для нового поселения). Но это не совсем так. Когда болезнь запущена, бывают кровотечения и опасность перфорации, то есть прободения, операция тогда единственный способ спасти жизнь.

Но это крайности, а вообще при лечении язвы сейчас весьма успешно практикуется комплексное лечение препаратами, подавляющими секрецию желудочной кислоты и антибактериальными (если выявлена хеликобактер, то его нужно уничтожить!).

Если вы будете выполнять все рекомендации, на полное зарубцовывание язвы уйдет 4-6 недель. А дальше - дело профилактики.

При обострении придется есть невкусную протертую еду?

- Главное - стараться, чтоб желудок не работал вхолостую, выделяя кислоту, которая будет разъедать стенки желудка, советует диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. - Не голодайте, но ешьте понемногу 5-6 раз в день. Морщась, запихивать в себя протертую пищу не стоит. Сейчас доказано, что подобная диета никаких особых результатов не дает. Достаточно придерживаться диеты № 1 (каши, картофельное пюре, вермишель, отварные или тушеные мясо и рыба, вареные овощи).

Также хорошо заживляют ранки и восстанавливают слизистую сок свежей капусты, морковный сок, мед, сок алоэ, облепиховое масло, отвар или сок подорожника.

Приступ снимет питьевая сода?

- При повышенной кислотности боль в желудке сразу же - как сердечная нитроглицерином - снимается молоком или щепоткой соды на стакан воды. Но уходит лишь болевой приступ (попросту разбавляется соляная кислота в желудке) - лечением это не является.

Для снятия болевого приступа подойдут антацинные средства. Но и они являются лишь экстренным средством, которым проблему до конца не решить. При их бесконтрольном применении лишь смазывается картина болезни, да вдобавок могут начаться запоры. К тому же частый прием антацидов с гидроокисью магния и алюминия вызывает в организме нехватку фосфора. Так что налегайте на рыбу и морепродукты.

Язву и гастрит можно вылечить водкой?

- Науке до сих пор известны лишь факты, когда водка доводила до язвы, а не наоборот, уверен нарколог Алексей Царев. При этом среди пациентов-язвенников упорно живет миф о чудесной "водкотерапии". Крепкий алкоголь плохо действует на слизистые оболочки, в том числе желудка.

Чтобы язва зарубцевалась как можно скорее, то откажитесь на время лечения от алкоголя вообще. Даже от пива - оно повышает кислотность желудочного сока.

Если же мысль о "лечении" при помощи водки вам все равно покоя не дает, сделайте медовую настойку (стакан меда на 0,5 литра водки) и принимайте ее для профилактики - когда закончится медикаментозный курс - раз в день по столовой ложке через час после еды в течение 1,5-2 месяцев.

В больнице заставят "глотать кишку", хотя можно всего лишь сдать анализ крови?

Анализ крови полной картины не даст, он предназначен для выявления бактерий - хеликобактер пилори. Эндоскопическое исследование для диагностики язвы необходимо. Оно позволяет не только подтвердить диагноз, но и установить место расположения язвы, ее размеры и даже прихватить кусочек слизистой на биопсию. Но не все так страшно. Выражение "глотать кишку" устарело.

Современные эндоскопы-телекамеры очень миниатюрные, их вводят под местной анестезией. Нельзя сказать, что это приятно. Но главное правило, чтобы обследование прошло безболезненно: ничего не есть перед процедурой и не курить (тогда не будет подташнивать). Все эндоскопическое исследование занимает несколько минут.

kp.ru