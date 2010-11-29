Разгрузочные дни для похудения: мясной, яблочный, кефирный

Сбросить лишние килограммы в большинстве случаев помогают разгрузочные дни для похудения. Их можно проводить раз в неделю, самое главное – выбрать нужный вариант. В течение всего разгрузочного дня в желудок попадает исключительно легкая пища, которая легко переваривается, и таким образом запускается механизм самоочищения организма.

Существует несколько популярных вариантов разгрузочных дней для похудения. Мы приведем лишь некоторые из них.

Кефирный вариант

Такой разгрузочный день хорошо переносится за счет самого продукта, кефира, который не просто активизирует пищеварительный процесс, но и препятствует возникновению процессов гниения в кишечнике. Благодаря кефиру вы избавитесь от чувства тяжести в желудке, у вас улучшится цвет лица.

Однако от кефирного разгрузочного дня придется отказаться людям, у которых проявляется аллергическая реакция на молочное, либо они просто плохо переносят молочные продукты.

Меню разгрузочных дней с кефиром предполагает употребление 1,5 л обезжиренного кисломолочного продукта по порциям (5-6 раз). Откажитесь от слишком свежего кефира, изготовленного "сегодня", ибо он способен повысить газообразование и даже стать причиной возникновения диареи.

Но и застоявшийся кефир в такой случае не подойдет, т.к. может вызвать запор. Ориентируйтесь на то, чтобы кефир был не сегодняшней даты изготовления и в то же время не стоял в холодильнике более 3 дней.

Яблочный вариант

Яблоки содержат все необходимые вещества для стимуляции процесса обмена веществ: витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, железо, калий, клетчатку. Тем не менее ими не стоит увлекаться, если имеются заболевания пищеварительного тракта.

Итак, вам понадобится 1,5 кг свежих яблок, которые нужно принимать в течение дня 5-6 раз. Треть яблок рекомендуется употребить в печеном виде, т.к. в них содержится много пектина, который является отличным адсорбентом.

Мясной вариант

Да, в этом сложно поверить, но такой вариант есть! И он очень привлекателен для тех, кто боится умереть от голода в разгрузочные дни для похудения. Мясной день позволяет восполнить запасы белка и железа и особенно подходит для поклонников кремлевской диеты. Но и здесь есть свои нюансы: этот вариант противопоказан людям с заболеваниями почек и может таить опасность для людей с больной печенью и нехорошими сосудами.

Меню такого разгрузочного дня требует 400 г нежирной и несоленой отварной говядины, которую следует разделить на 5 порций и употребить в течение дня с легким гарниром по 100г в виде свежих огурцов, помидоров или капусты.

medsputnik.ru