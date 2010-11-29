Опредилили самый полезный продукт питания для человека

Помидоры заняли первую строчку в списке из десяти самых полезных для человека продуктов питания, составленного британскими специалистами. Данную позицию им обеспечило высокое содержание особо активных атниоксидантов - ликопенов, а также витамина С. Проведенные в последние годы многочисленные исследования показывают, что помидоры поддерживают в здоровом состоянии сердечно-сосудистую систему, а также способны предупреждать развитие ряда форм рака.

На второй позиции в списке стоит овсяная каша. Она содержит большое количество витамина Е, а также протеин и клетчатку. Последние в высшей степени необходимы для нормальной работы организма.

Первую тройку замыкают киви. Эти фрукты содержат витамины А, С и Е. В их семенах находятся также жирные кислоты Омега-3.

Вслед за этим следует черный виноград, имеющий антиоксиданты флавоноиды и обладающий способностью не допускать образования рака и способствующий поддержанию здорового сердца. На пятой позиции - апельсины. Они содержат большое количество витамина С, а также пектины. Последние снижают в организме уровень вредоносного холестерина.

Затем идут брокколи, имеющие высокую концентрацию антиоксидантов, и авокадо, содержащие жирные кислоты, стабилизирующие в крови уровень сахара.

На восьмой позиции - кресс-салат, богатый йодом, железом, а также витаминами А и С. Замыкают десятку самых полезных продуктов питания чеснок, содержащий стабилизирующий кровяное давление аллицин, и оливковое масло, богатое антиоксидантами.

ami-tass.ru