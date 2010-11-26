Солярий - наркотик для организма

Ученые из университета Олбани сделали вывод, что частое посещение солярия ведет к значительным нарушениях систем организма, а также к наркотической зависимости .

Человек, пришедший в солярий, получает массу удовольствий от сеанса, так как кожа моментально приобретает здоровый и красивый вид.

По словам врачей, если человеку, подсевшему на солярий, не удается попасть на очередной сеанс, то у него наблюдается резкое ухудшение настроения, раздражительность, депрессия, апатия и страх, передает vrach.tv.

Специалисты в таком случае советуют моментально реагировать: обратиться к врачу за помощью, так как дальнейшее развитие этих признаков ведет к значительному ухудшению здоровья, зачастую - к серьезным заболеваниям, симптомы которых схожи с признаками наркотической зависимости.

focus.ua