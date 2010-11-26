Чем опасны детские бутылочки

Еврокомиссия объявила о запрете с 2011 года на использование вещества «Бисфенол А» в производстве детских пластиковых бутылок. Это химическое соединение может негативно влиять на развитие ребенка .

Бисфенол А активно используется в производстве различных прозрачных пластиковых емкостей для пищи и питья. Представитель Еврокомиссии заявил, что решение о запрете бисфенола А было принято на месяц раньше, чем планировалось.

В Еврокомиссии пояснили, что производство детских бутылок с этим веществом будет запрещено с марта 2011 года, а импорт и продажа - с июня 2011-го, передает ВВС.

По словам экспертов, бисфенол А начинает особенно активно выделяться из пластика, в состав которого он входит, при контакте с горячими и жирными жидкостями. Если же сделанная из такого пластика бутылка - старая и поцарапанная, то бисфенол А выделяется еще сильнее. Соответственно, когда ребенок пьет из такой бутылки, это вещество попадает в его организм, что может негативно отразиться на здоровье.

В 2009 году шесть американских компаний прекратили использовать бисфенол А в детских бутылках, предназначенных для продажи в США, однако они продолжали поставлять старые образцы бутылок-сосок в другие страны.

Канада в октябре 2010 год объявила это вещество вредным для здоровья человека, что вызвало протесты со стороны представителей химической индустрии.

focus.ua