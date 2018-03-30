Пять растений, которые создадут в квартире курорт

Ученые советуют: в помещении, где люди проводят много времени, надо иметь не менее трех комнатных растений.

Выбирать домашние цветы стоит не только по красоте, но и по полезности. В городских квартирах нужны растения, которые очищают воздух от пыли, микробов и токсичных веществ, обогащают его кислородом, насыщают полезными ароматами и фитонцидами. И следует знать, что есть растения, которые больше пользы принесут на кухне, где, как правило, повышенная влажность, духота и гарь.

Есть такие, которые помогают оздоровить атмосферу в кабинете - снимают отрицательное влияние электромагнитного излучения от компьютера, сканера, телевизора. А есть комнатные цветы, которые очень полезно выращивать в спальне.

Вот пять наиболее полезных комнатных цветов:

1 Хлорофитум. Это чемпион среди цветов по оздоровлению помещений. Нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. А если в цветочные горшки положить активированный уголь, очистительные свойства хлорофитума увеличиваются в несколько раз.

Этот "санитар" убивает также вредоносные бактерии. Кстати, не случайно хлорофитумы никогда не поражаются вредителями.

Растение неприхотливо, легко размножается - достаточно отделить "деток" от длинного стебля, просто воткнуть их во влажную землю, и они тут же примутся и начнут пускать корни. Поливать его надо нечасто, но обильно, особенно летом.

Если поставить хлорофитум на кухне, он будет действовать эффективнее дорогих воздухоочистителей - очистит помещение от вредных окисей газа и запахов за несколько часов.

2 Фикус. Обладает фитонцидными свойствами, очищает воздух от токсинов, поэтому самое место для него - кухня или комнаты, окна которых выходят, например, на загруженную автостраду или промзону. Идеально подходят для кухни глянцевые листья фикуса: они задерживают большое количество пыли, но их удобно мыть и протирать. Фикус поможет также увлажнить воздух и насытить его кислородом. Только важно знать, что фикусы выделяют кислород днем при солнечном свете, а вот ночью поглощают его. Поэтому их не стоит ставить в спальню, а тем более в детскую.

Растение предпочитает освещенные места, но не прямые солнечные лучи. Полив - умеренный. Осенью и зимой нередко сбрасывает здоровые листья из-за чрезмерного переувлажнения. Поэтому опытные цветоводы советуют зимой не поливать растение, а только опрыскивать листья.

3 Герань. Рекомендуется держать в спальне. Вырабатываемые пеларгонией (таково научное название герани) полезные соединения обладают успокоительным действием, что очень важно при стрессах и бессоннице. Также выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки, дезинфицирует помещения и отгоняет мух, так что и на кухне она будет вполне уместна. Тем более что герань имеет свойство как бы всасывать сырость и угар, очищать и освежать помещение с застоявшимся, "прокисшим" запахом.

Растение неприхотливо, легко размножается. Светолюбиво - лучше всего держать на подоконнике, на солнечной стороне. В теплое время года требует обильного полива. Практически не поражается болезнями и вредителями.

4 Лавр. Полезно выращивать в спальне. Этот небольшой вечнозеленый кустарничек убивает микробов и оказывает благотворное влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, спазмами кишечника и желчных путей.

Лавр светолюбив, хорошо растет только в солнечном месте. Растение легко поддается стрижке, обычно ему придают шарообразную форму.

5 Алоэ. Ночью выделяет кислород и поглощает углекислый газ, поэтому ему самое место в спальне. А еще он снимает наэлектризованность в квартире. Плюс алоэ - настоящая скорая помощь на дому. Промытые листы можно приложить к кровоточащей или инфицированной ране. Сок алоэ помогает при головных болях и простуде.

Внимание

Среди комнатных растений, причем весьма распространенных, есть и ядовитые - к примеру, олеандр и диффенбахия. Следите, чтобы маленькие дети не взяли их в рот.Кстати

Ученые установили, что в воздухе помещений, где растет мирт обыкновенный, болезнетворных микроорганизмов в два раза меньше, чем там, где его нет.

А антибактериальные свойства амариллиса, агапантуса, зиферантеса, гипеаструма, драцены настолько сильны, что от их летучих фитонцидов некоторые бактерии погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока.

Аспарагусы поглощают тяжелые металлы.

Водно-газовый обмен в квартире способны улучшить растения с крупными листьями - диффенбахия, антуриум, филодендроны.

С помощью цветов можно добиться повышения влажности воздуха. Цветы, которым нужно много влаги, обычно возвращают ее через листья. Это фиалки, цикламены, папоротники. Повышают влажность также абутилон, афеляндра, гибискус, азалия.

От формальдегидов и фенолов, выделяющихся из новой мебели, избавят драцена, филодендрон, шеффлера, спатифиллум, диффенбахия, сансевьера.

Уничтожают стафилококковые микроорганизмы руэллия, санхеция, диффенбахия, мирт, псидиум, а опасность стрептококковой инфекции снижают бегонии, аглаонема, бересклет японский.

Растения в кухне страдают от капелек жира, которые попадают на листья. Поэтому раз в месяц устраивайте им "банный день".

rg.ru