На Гаити от холеры уже умерли более 1,6 тыс человек

По данным министерства здравоохранения Гаити, число жертв эпидемии холеры в этой стране превысило 1600 человек, передает Би-Би-Си.

Всего с момента начала эпидемии в прошлом месяце заболели около 70 тысяч человек, 30 тысяч из них были госпитализированы. Местные власти и международные эксперты полагают, что пик эпидемии еще не пройден.

В стране, между тем, продолжается подготовка к выборам президента и парламента, назначенным на воскресенье. Власти не стали отменять голосование из-за эпидемии. Международное сообщество также считает, что перенос выборов мог бы привести к более тяжелым последствиям, чем их проведение в срок.