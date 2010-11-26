От пассивного курения в мире умирают 600 тыс людей в год

Согласно первому в своем роде международному исследованию, посвященному воздействию пассивного курения, во всем мире от него умирают 600 тыс. человек в год.

В рамках исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, были проанализированы данные почти из 200 стран, передает Би-Би-Си.

Авторы исследования утверждают, что пассивное курение, которые вызывает болезни сердца, дыхательных путей и рак легких, особенно опасно для детей, которые становятся его жертвами в том случае, если их родители курят дома. Результатами пассивного курения, которому подвергаются дети, становятся младенческая смертность, пневмония и астма.