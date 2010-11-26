От пассивного курения в мире умирают 600 тыс людей в год
09:45, 26 ноября 2010Зарубежные новости
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Согласно первому в своем роде международному исследованию, посвященному воздействию пассивного курения, во всем мире от него умирают 600 тыс. человек в год.
В рамках исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, были проанализированы данные почти из 200 стран, передает Би-Би-Си.
Авторы исследования утверждают, что пассивное курение, которые вызывает болезни сердца, дыхательных путей и рак легких, особенно опасно для детей, которые становятся его жертвами в том случае, если их родители курят дома. Результатами пассивного курения, которому подвергаются дети, становятся младенческая смертность, пневмония и астма.
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