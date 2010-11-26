Волю к жизни вернет шоколад

Даже небольшие порции темного шоколада облегчают течение синдрома хронической усталости — болезни, которая поражает как минимум 0,1% населения Земли и почти 1% жителей крупных городов.

Лакомство ставит на ноги самых тяжелых больных, которых уже не интересуют другие радости жизни, такие как секс или любимая еда. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы при университете Халла. Они организовали исследование, в котором приняли участие десять пациентов, страдающих наиболее тяжелыми формами синдрома хронической усталости. Всем испытуемым было предложено в течение восьми недель ежедневно съедать всего лишь по половине плитки темного шоколада с содержанием какао не ниже 55% — по 15 г трижды в сутки. Затем пациенты делали двухнедельный перерыв, чтобы возобновить «шоколадотерапию», но уже менее насыщенными сортами, преимущественно молочным шоколадом.

Уже после первых двух месяцев лечения темным шоколадом абсолютно все испытуемые сообщили об улучшении самочувствия. У них сократились приступы головных и мышечных болей, пропали депрессивные мысли. Молочный шоколад не дал заметных результатов — после нескольких недель приема пациенты не отмечали никаких изменений в своем состоянии.

Синдром хронической усталости был впервые внесен в официальную классификацию болезней после событий 1984 г., когда в одном из небольших городков штата Невада неожиданно было зафиксировано сразу 200 случаев. Все пациенты сообщали о резком снижении настроения, многие впали в депрессию. Больные испытывали проблемы с засыпанием, по ночам им снились кошмары. При этом существенно страдала работоспособность. В большинстве случаев, больные люди страдали удивительным безволием, пропадал аппетит и половое влечение. Нарушения психики сопровождались ежедневными головными болями и мышечной слабостью, наблюдались также проблемы с памятью.

Природа синдрома хронической усталости до сих пор до конца не изучена. Однако, наиболее правдоподобно выглядит вирусная теория заболевания. В настоящее время синдром хронической усталости в большинстве своём регистрируется в экологически неблагоприятных регионах, где высокий уровень загрязнения окружающей среды и веществами или повышен уровень радиации. Эти факторы негативно влияют на состояние здоровья иммунной системы, ослабляют её, что способствует активации латентных вирусов, которые и поражают центральную нервную систему.

Болезнь поражает людей в возрасте от 18 до 50 лет, женщины страдают в два раза чаще, чем мужчины.

rambler.ru