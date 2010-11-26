Отсутствие личной жизни грозит женщинам миомой

Специалисты выяснили, что пренебрежение интимными отношениями повышает риск возникновения миомы матки.

Американские ученые провели исследование, в котором приняла участие группа женщин средних лет. Оказалось, что отсутствие половой жизни повышало риск возникновения миомы матки на 68%. Чем больше представительницы прекрасного пола пренебрегают оргазмом и интимными отношениями, тем чаще появляются проблемы со здоровьем, сообщает medicinform.net.

Исследователи объяснили, что во время возбуждения организм женщины вырабатывает активно эстроген и выбрасывает его в кровь. Затем он поступает к молочным железам и половым органам. Если половой акт не заканчивается оргазмом, то застой концентрированной эстрогенами крови, может вызвать возникновение мастопатии и разрастание миометрия, провоцируя образование миомы.

focus.ua