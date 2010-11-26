В Тихом океане найдены подростки, дрейфовавшие в лодке 50 дней

У острова Фиджи в Тихом океане найдены в лодке живыми и невредимыми трое подростков, которых разыскивали с 5 октября и уже объявили пропавшими без вести, передает Би-Би-Си.

15-летние Саму ПЕРЕС и Фило ФИЛО, а также 14-летний Эдуард НАСАУ, - уроженцы островов Токелау, находящихся под управлением Новой Зеландии.

50 дней назад, поучаствовав в ежегодном спортивном соревновании, они отчалили с атолла Атафу на маленькой алюминиевой лодке и заблудились на просторах Тихого океана.

Мальчики питались кокосовыми орехами, морскими птицами и пили пресную воду, которую по утрам собирали брезентом. Их безуспешно искали с помощью самолетов новозеландских ВВС.

24 ноября лодку заметили со своего траулера ловцы тунца. Они подобрали мальчиков и доставили в больницу, где их лечили от солнечных ожогов.