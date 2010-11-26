Отказ от завтрака грозит тяжелыми болезнями

Из всех суточных приемов пищи, важнейшим для нас является первый! Регулярно оставляя свой организм без завтрака, мы серьезно рискуем здоровьем, утверждают австралийские ученые.

Отказ от утренней каши, яичницы или, на худой конец, бутерброда с сыром существенно повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ, ведет к ожирению и диабету. В свою очередь, все эти патологии входят в список главных причин преждевременной смерти. Об этом заявляют специалисты Университета Тасмании. Они впервые провели исследование долгосрочного влияния утреннего голода на здоровье.

«О том, что плотный завтрак способствует борьбе с лишним весом знают многие. Мы доказали, что утреннее питание крайне важно для правильной работы сердца и эндокринной системы. В частности, выработки инсулина и правильного обмена холестерина. Причем это не зависит от массы тела и количества жира», — рассказала Кайли Смит, одна из авторов научной работы.

В исследовании принимали участие более 10 тысяч взрослых австралийцев. Из них около 2 тысяч регулярно пропускают завтраки. В течение 20 лет наблюдений у большинства из них появились патологические признаки, которые врачи связали именно с нарушением режима питания.

Согласно данным австралийского Комитета по питанию, не менее 23% взрослого населения по тем или иным причинам не завтракают каждый день. Без утренней еды остается каждый десятый ребенок. И эти цифры постоянно растут.

Эксперты ВОЗ утверждают, что на завтрак человек должен получать не меньше 25% от суточной потребности в энергии. Для этого Yтреннее меню должно быть максимально сбалансировано. При этом диетологи считают, что именно на завтрак, даже тем, кто стремится к стройности, можно есть жирную и углеводистую пищу, например, белый хлеб с маслом, зерновые каши или яйца.

news.rambler.ru