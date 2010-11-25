Нужно усилить борьбу против насилия над женщинами

Высокий представитель Евросоюза Кэтрин ЭШТОН призвала международное сообщество усилить борьбу против насилия над женщинами.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, об этом идет речь в Декларации К.ЭШТОН по случаю проведения 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

"Сегодня мы отмечаем Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Пользуясь этой возможностью, я хотела бы призвать международное сообщество упорнее работать над всемирной борьбой против насилия в отношении женщин", - говорится в декларации.

По словам К.ЭШТОН, сегодня насилие над женщинами и девушками является, наверное, самым распространенным нарушением прав человека. "Ежегодно его жертвами становятся миллионы человек; оно преодолевает возрастные, социально-экономические, образовательные или географические границы, задевая общества всех стран и регионов мира. Сексуальное насилие и изнасилование, что используются как орудия войны, провоцируют невероятные страдания и ослабляют утверждение мира и экономического развития", - сообщила Высокий представитель ЕС.

В декларации отмечается, что для Европейского Союза искоренение всех форм насилия над женщинами и девушками является приоритетом. "Я призываю все страны усилить свою борьбу против безнаказанности, а также защитить жертв насилия и реинтегрировать их в общественную жизнь", - говорится в декларации.