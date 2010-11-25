Как восстановить волосы после окрашивания. Рецепты

Окрашивание, будь то полное изменение цвета или легкое мелирование, требует особого внимания и бдительности, ведь при неправильном или недостаточном уходе даже самый модный цвет не сможет скрыть сухость, ломкость и нездоровый вид ваших волос.

Изменение цвета с помощью стойких и полустойких красителей должно обязательно сопровождаться серией постоянных восстановительных процедур, ведь аммиак и окислитель, входящие в состав этих красок, ослабляют и истончают любые, даже очень здоровые и сильные волосы.

Как восстановить волосы после окрашивания? Прежде всего, вам следует поменять все обычные шампуни и бальзамы на специальные средства для окрашенных волос. Они не только помогают как можно дольше сохранить новый цвет, но и содержат полезные компоненты, питающие и восстанавливающие структуру поврежденных волос.

Дополнительную поддержку ослабленным окрашенным волосам могут оказать маски, отвары и ополаскиватели, приготовленные из лекарственных растений и натуральных продуктов.

Для того, восстановить волосы после окрашивания, используйте специальный шампунь, приготовленный из ржаного хлеба. Хлеб (200-300 г) следует залить литром кипящей воды и поставить в теплое место на три-шесть часов. Готовый настой нужно процедить, отфильтровать, а полученную кашицу сначала втереть массирующими движениями в волосы и кожу головы, а затем смыть теплой водой. Мытье таким шампунем отлично оздоравливает и стимулирует рост волос.

Можно сделать настой из равных частей травы тысячелистника, ромашки, шалфея и чистотела (одну столовую ложку сбора залить литром кипятка и настоять в течение тридцати минут). Такой ополаскиватель отлично увлажняет окрашенные волосы, возвращая им блеск, гладкость и упругость.

Воспользуйтесь рецептом маски, стимулирующей рост окрашенных волос. Возьмите измельченные лекарственные травы: по одной чайной ложке подорожника, крапивы, шалфея, чистотела и душицы. Сбор трав нужно залить стаканом кипящей воды и настоять в течение часа, после чего процедить, добавить в настой 300 г черного хлеба и хорошенько размешать все ингредиенты до получения однородной массы. Готовую теплую маску втирают в корни волос, затем голову оборачивают сначала полиэтиленом, потом полотенцем и оставляют на два часа. По окончании процедуры волосы ополаскивают теплой водой без добавления шампуня и оставляют высохнуть естественным путем.

В результате окрашивания может появиться перхоть и зуд, поэтому восстанавливающие процедуры нужно проводить не только для волос, но и для кожи головы. Отличным лечебным действием обладает сок лука и чеснока, который следует втирать в корни волос. В эту смесь можно добавить сок лимона и растительное масло, взятые в равных пропорциях. Наносить питательную массу нужно на влажные волосы, втирая ее в кожу головы легкими массирующими движениями. Через тридцать минут после нанесения волосы тщательно споласкивают теплой водой, разбавленной уксусом или лимонной кислотой.

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