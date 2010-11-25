Голодание продлевает жизнь - ученые

Новое исследование показало молекулярную тропу, которая является основным детерминантом процесса старения.

"Мы все ближе к пониманию того, как работает ограничение калорий. Данное исследование является первым прямым доказательством механизма, лежащего в основе противовозрастных эффектов", - сказал Томас Пролла из Висконсинского университета в Мэдисоне.

Ученые обнаружили, что фермент под названием Sirt3 обладает в организме млекопитающих противостареющим эффектом.

В условиях ограничения калорий уровни Sirt3 возбуждаются, изменяя метаболизм и приводя к сниженной выработке свободных радикалов митохондрией. Последняя являет собой структуру в клетке, которая вырабатывает энергию и которая служит источником высокореактивных форм кислорода — свободных радикалов. Такие радикалы наносят клеткам ущерб и способствуют эффектам старения.

Работа включала мышиную модель, которая проявила возрастную потерю слуха.

"Потеря слуха связана с утратой определенных типов клеток в улитке уха. Его удается предотвратить с помощью ограничения калорий", - сказал Пролла.

Ученые показали, что высокие уровни Sirt3 защищают клетки от клеточного стресса и гибели, вызванной свободными радикалами. Понимание молекулярного базиса того, как функционируют ферменты сиртуина, может привести к разработке препаратов, которые будут активировать тропы ферментов, подобных Sirt3, чтобы те замедляли процессы старения.

Innovanews