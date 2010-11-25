Почему кофе нужно пить исключительно с сахаром

Сочетание кофеина и глюкозы является идеальным питательным "коктейлем" для мозга, утверждают испанские нейропсихологи.

В эксперименте специалистов из Университета Барселоны принимали участие 40 здоровых добровольцев. Всем им проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга для определения очагов возбуждения и силы импульсов. Половине испытуемых перед исследованием предложили выпить сладкого кофе. И оказалось, что именно у этих людей наблюдается усиление активности зон, ответственных за формирование рабочей памяти и внимания.

"Сочетание кофеина и глюкозы улучшает когнитивные способности в условиях, когда человеку требуется поддерживать постоянное внимание и использовать максимум оперативной памяти. Эти вещества усиливают эффективность работы отделов мозга, которые ответственных за эти рабочие функции", - рассказал профессор Джозеф Серра Грабулоса, ведущий автор исследования.

Недавно в результате проведенных исследований австралийские врачи установили, что популярный утренний напиток способствует восстановлению мышц после тяжелых физических нагрузок. Однако врачи категорически предупреждают об опасности попыток нейтрализации похмелья с помощью кофе.

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