Как заработать на собственной депрессии

Одна предприимчивая новозеландка по имени Эмма (фамилия женщины не называется) выставила на сайт Trade Me необычный лот – а именно собственную депрессию.

За несколько дней страничку с объявлением о продаже депрессии просмотрели 11 тысяч раз. В описании лота Эмма указала, что ее депрессия весьма сурова и даже может отбить у будущего обладателя желание вставать с постели, принимать душ и чистить зубы, пишет Segodnya.ua.

«Моя депрессия не подведет вас», – пообещала устроительница аукциона, которая, как она утверждает, страдает от этого заболевания с 14 лет.

Тоска ушла с молотка за 155 новозеландских долларов (примерно 120 долларов США).

Несмотря на то, что никакой гарантии передачи лота покупателю не существовало, депрессию Эммы все же удалось продать. Врачи, прокомментировавшие результаты аукциона, заявили, что такие забавные и необычные торги должны помочь новозеландке в борьбе с ее состоянием.

lady.mail.ru