Диеты: эффективные и экономные для кошелька

Для тех же, кто предпочитает худеть экономно, ученые нашли несколько простых путей.

Один из них - пить побольше воды. Оказывается, поллитра воды ускоряют обмен веществ почти на треть и увеличивают энергозатраты организма.

Достаточно дешевой является, например, диета звезд кино. Завтрак и ужин: 2 чашки кофе или чая, 2 ломтика хлеба, 2 яйца всмятку, 3 помидора. Обед: 250 г жареного нежирного мяса (на гриле), салат, яблоко. Полдник: кофе, два бисквита. И так каждый день. Без перерывов на фуршеты, дни рождения и семейные застолья. Говорят, так можно прожить довольно долго.

Так называемую «низкокалорийную» диету тоже вполне можно назвать экономной. Придется неделю провести на крошечных порциях сыра, овощных салатов с 1 яйцом и на отварном мясе, запивая это несладким чаем, кофе или отваром мяты. Если не сорветесь и не потратите все сэкономленные деньги на сладости, то через 2 недели можете повторить эксперимент.

Кефирная диета - полтора литра кефира в день. Другие ингредиенты: 5 вареных картофелин, 100 г вареной курицы, 100 г вареного мяса, 100 г вареной рыбы, фрукты и овощи (в неограниченных количествах). Выходные - разгрузочные: в субботу - лишь кефир; в воскресенье вообще минеральная вода.

И важно всегда помнить «Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть».