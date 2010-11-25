Что лечит миндаль

Ученые обнаружили, что миндаль, а вернее, его кожура содержит вещество, которое эффективно защищает от гриппа и простуды. Это вещество помогает белым кровяным тельцам распознавать вирусы и бактерии и быстро реагировать на них.

Таким образом, вредные пришельцы не успевают внедриться и распространиться по организму, передает Кулинарный Эдем. Правда, какой должна быть оптимальная порция орешков, предотвращающая заболевание, ученые пока не определили.

lady.mail.ru