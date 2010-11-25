Дым от фейерверков опасен для здоровья

Металлические частицы в дыме фейерверков опасны для здоровья, особенно для астматиков и сердечников, предупреждают эксперты Испанского фонда по науке и технике. Токсикологические исследования показали, что многие из металлических частиц в дыме от фейерверков являются био-реактивными и влияют на организм человека. Эффекты и цвет фейерверков - это результат добавления в порох металлов. Маленькие частицы при пиротехнических процессах выбрасываются в воздух и легко проникают в лёгкие. Эти металлические частицы создают риски для здоровья, особенно у людей с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если фейерверки пускаются только несколько раз в год, говорят токсикологи.

Учёные проанализировали уровни свыше 30 химических элементов и соединений в фейерверках, включая свинец, алюминий, титан, барий, сурьма, медь, стронций, калий и магний. Уровни всех очень токсичных металлов и химических смесей резко возрастают в воздухе после запуска салюта. Кроме того, в воздухе после фейерверков также зафиксировано повышенные концентрации оксида азота и диоксида серы. По словам испанских клиницистов, чем меньше человек подвергает себя воздействию такого дыма, тем меньше отрицательных последствий проявится на здоровье, и поэтому лучшее решение - созерцать красочные салюты издалека и как можно дальше от места их запуска, обращая внимание на направление ветра.

ami-tass.ru