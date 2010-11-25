О пользе бананов

Мало кто не любит этот сладкий экзотический фрукт, хотя для всех он уже давно вышел из категории «экзотический». Он настолько распространен в рационе каждого россиянина, что уже практически стал привычным для нас фруктом.

Популярность бананы заслужили благодаря своему неповторимому вкусу и относительно низкой цене, тем более, что бананы к тому же еще и отлично подавляют чувство голода. Бананы богаты клетчаткой и практически не содержат жиров, поэтому очень часто «любители» диет переходят на так называемую банановую диету. Если верить данной диете, то за неделю ее соблюдения вполне реально избавиться от пары-тройки лишних килограммов.

Но вот правдивость результатов банановой диеты ставится под сомнение. Дело в том, что бананы практически на двадцать процентов состоят из углеводов, причем все они замечательно усваиваются организмом. Именно поэтому вы вряд ли похудеете, если на протяжении недели будете «жевать» лишь одни бананы. Но это вовсе не означает, что те, кто желает похудеть должны полностью отказаться от бананов. В действительности нет ничего плохого, если вы съедите один-два банана в течение дня, тем более, что в бананах содержится большое количество калия и малый процент натрия.

Благодаря такой пропорции содержания калия и натрия натолкнуло медиков на мысль, что бананы вполне способны снижать давление и тем самым уменьшать риск возникновения инсультов. Были проведены самые разные исследования, после которых ученые пришли к выводу, что если в течение дня съедать до пяти бананов, то это позволит гипертоникам сократить прием лекарственных препаратов практически вдвое. Только вот данная рекомендация больше всего подходит гипертоникам, не имеющих проблем с лишним весом.

Польза и безопасность бананов подтверждается еще и тем, что их разрешено вводить в рацион даже самым маленьким деткам. Дело в том, что бананы, как уже говорилось, содержат много клетчатки, но она не такая грубая, как в других овощах и фруктах, и к тому же отлично переваривается даже детским организмом. Также бананы не провоцируют появления пищевых аллергий у малышей, что позволяет использовать их в качестве первого прикорма.

Но, не смотря на все это, у бананов так же есть и недостатки. К примеру, содержание витамина С в этих фруктах очень мало, то же самое относится к наличию железа и каротина.

Чтобы сохранить вкус и витамины, бананы не рекомендуется хранить в холодильнике. Очищенный от кожуры банан следует сразу же съедать, так как от реакции с воздухом мякоть банана станет неприятного бурого цвета, а также потеряет часть полезных свойств.

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