Целебные качества буряка

Известно, что свекла помогает справиться с такими неприятными последствиями «неполадок» в желудочно-кишечном тракте, как запоры, метеоризм и колики. Но не все любят свеклу из-за ее вкусовые качества, но все можно исправить, если знать, как сделать из такого дешевого овоща настоящий деликатес.

Диетологи считают свеклу самым лучшим природным лекарством, которое помогает справляться с таким распространенным недугом, как синдром «ленивого» кишечника. Но свекла содержит в себе массу важных для здоровья веществ. К примеру, пектины – данные вещества необходимы организму в качестве натурального «очистителя». Дело в том, что пектины способны связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов. Йод, содержащийся в свекле, просто необходим для щитовидной железы. Наличие магния делает свеклу необходимым продуктом для гипертоников.

Кроме этого в свекле содержится очень много железа, и зачастую данный овощ включают в рацион при пониженном уровне гемоглобина. Но все же большую пользу свекла оказывает на работу кишечника. Свекла содержит в себе органические кислоты и большое количество клетчатки.

Отказываться от такого полезного продукта просто нет смысла, а если вам не нравится его «природный» вкус, то можно воспользоваться простыми рецептами.

Мы привыкли фаршировать мясом кабачки, помидоры, но вот, чтобы приготовить данное блюдо с использованием свеклы, даже не задумываемся. А ведь данное блюдо готовили еще наши предки.

Для приготовления блюда возьмите два килограмма одинаковых, желательно небольших, по размеру корнеплодов. Теперь свеклу отвариваем, остужаем, очищаем и при помощи ложки вынимаем из корнеплодов часть мякоти. Для фарша вам понадобится отварить триста граммов мяса, а затем пропустить его через мясорубку, добавьте в него перец и соль. На сковороде зажарьте лук, а затем добавьте его в фарш. Теперь каждый корнеплод фаршируем мясом. После фаршированную свеклу обваливаем в сухарях и отправляем в духовку.

Невероятно вкусное и полезное блюдо известно под названием «свекольная икра». Уникальность данного блюда в том, что даже, если его заготавливать на зиму, то в нем сохраняются все полезные вещества на протяжении всей зимы.

Для приготовления блюда отварите четыре корнеплода, а затем очистите их от кожуры. Очистить следует также один соленый огурец и четыре зубчика чеснока. Теперь необходимо обжарить на сковороде рубленый лук. Возьмите все овощи и пропустите их через мясорубку, затем в полученную смесь следует добавить соль и перец.

Приятного аппетита!

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