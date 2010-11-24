Детские соки могут вызвать рак

Специалисты из Дании протестировали детские соки и пришли к выводу, что они могут вызывать заболевания сердца и легких, а также провоцировать развитие рака .

Ученые протестировали 16 разных видов соков самых популярных марок. В основном тестам были подвержены соки со вкусом клубники, смородины и другие, имеющие яркий цвет.

По словам исследователей, в протестированных детских соках было выявлено множество опасных веществ, передает vrach.tv.

Самый опасный составляющий химикат - сурьма. Он был найден во многих этих соках в большом количестве. В некоторых случаях показатели превышали норму в 10 раз.

focus.ua