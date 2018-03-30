Как вылечить простуду при помощи ингаляций

Родители бывают разные: кто-то глушит простуду и вирусы чада новомодными спреями и таблетками, а кто-то лечит ребенка проверенным «дедовским» способом, заставляя дитя обниматься под полотенцем с исходящей паром кастрюлей. Просто, недорого и эффективно. Но как грамотно делать ингаляцию в домашних условиях - на этот вопрос мало кто ответит правильно...

Ингаляция - вдыхание лекарственных веществ с лечебной целью. К такому способу лечения полезно прибегать при первых признаках респираторных заболеваний (насморка - ринита, воспаления небных миндалин - тонзиллита, воспалении слизистой оболочки глотки - фарингита, воспалении бронхов - бронхита и легких - пневмонии), а также для предупреждения и устранения приступов бронхиальной астмы.Чем хороша ингаляция?

Во-первых, при респираторных заболеваниях это удар по вирусу, что называется, «в десяточку». Если принять этот метод лечения как основной, то вам не надо пичкать дитя десятками таблеток, противогриппозных порошков и всего того, что, как правило, дает куда больше побочных эффектов, чем ингаляция.

Во-вторых, лекарства, распыленные на мельчайшие частицы, быстро всасываются в кровь, проникают глубоко в дыхательные пути и лечат их с наибольшей эффективностью. В-третьих, ингаляции, как ни одно другое средство, облегчают удаление из дыхательных путей слизи и мокроты.

Теперь о противопоказаниях. Ингаляции ребенку нельзя делать при повышении температуры свыше 37,5 градусов; при носовых кровотечениях или склонности к ним; при заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности.Лечимся правильно

Ингаляции проводят не ранее чем через 1-1,5 часа после еды, при этом соблюдая простые правила:

* Не заставляйте ребенка дышать над кипящей водой, это чревато ожогами слизистой. Оптимальная температура воды для детских ингаляций - 30-40 градусов.

* При заболеваниях носа и придаточных пазух носа ребенок должен вдыхать и выдыхать лекарственное вещество без напряжения через нос, при заболеваниях глотки, трахеи, бронхов, легких - через рот.

* Одежда ребенка во время процедуры не должна стеснять шею и затруднять дыхание. После ингаляции в течение часа не рекомендуется разговаривать, тем более петь и принимать пищу.

Выбираем ингалятор

Для лечения нижних дыхательных путей (трахеи и бронхов) лучше всего подойдут так называемые небулайзеры: ультразвуковые и компрессорные ингаляторы, преобразующие жидкость в пар.

Электроаэрозольные ингаляторы не только подогревают влагу, но и отрицательно заряжают частицы, что повышает их способность проникать в бронхи. Существуют ингаляторы, предназначенные для совсем маленьких детей. К ним прилагается специальная маска, позволяющая проводить процедуру не только сидя, но и лежа. Длительность процедуры5-10 минут.Паровые ингаляции

Паровая ингаляция - не такая безобидная процедура, как кажется многим родителям. Неправильно проведенная процедура может принести дополнительные проблемы со здоровьем (ожоги, сухость слизистых).

В идеале последовательность ваших действий должна быть такой. Воду необходимой температуры залейте в чайник с узким горлышком. Туда же добавьте выбранные препараты: несколько капель эфирных масел, отвары лекарственных трав. Из простого картона сделайте воронку: чем младше ребенок, тем она длиннее - и надевается на носик чайника. Прежде чем начинать ингаляцию ребенку, необходимо проверить температуру пара на себе. Продолжительность таких ингаляций 3 -5 мин., делают их 1-2 раза в день.Лечебные растворы

Чтобы лучше отходила мокрота, применяют содовые ингаляции (на 1 литр воды 4 чайные ложки соды) или пар подогретой минеральной воды. При респираторных инфекциях эффективны практически все эфирные масла. Они содержат фитонциды (вещества, обладающие обеззараживающим действием). Наиболее предпочтительны масла аниса, сосны, эвкалипта, фенхеля, можжевельника, корицы. Важное преимущество ингаляций с эфирными маслами: ребенка не надо заставлять дышать ими. Практически всегда это удовольствие для малыша. Но увлекаться большими дозами эфирных масел не стоит, в противном случае они вызывают противоположное действие и сушат слизистые оболочки, вызывая чувство першения в горле.

При воспалении небных миндалин хорошо помогают ингаляции водного раствора с соком лука, чеснока. Для его приготовления необходимо получить кашицу лука или чеснока с помощью приспособления для раздавливания чеснока. Полученную кашицу процедить через марлю. Сок лука или чеснока разбавить водой в пропорции 1:10 (1часть сока, 10 частей воды).

Полезны ингаляции с ароматами распаренных растений (свежеизмельченной хвои сосны, пихты, кедра, можжевельника, высушенных листьев эвкалипта, дуба, березы, цветков липы, ромашки, мяты, лаванды, с полынью, шалфеем, листьями черной смородины. Их испарения обладают обеззараживающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Наибольший эффект дает использование сбора из нескольких растений. При приготовлении отвара используют такую пропорцию: на 250 мл воды 1 столовая ложка растительного сырья.

При инфекции верхних дыхательных путей можно заваривать траву чабреца, душицы, лаванды, мать-и-мачехи, шалфея, ромашки. Хороший эффект при этих заболеваниях оказывает также вдыхание паров сваренного в «мундире» картофеля или картофельной кожуры и шелухи овса. Длительность ингаляций составляет 5-15 минут.

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