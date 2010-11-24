Пакеты из-под чипсов - ядовиты

Пристрастие к фастфуду может нанести существенный вред здоровью. Однако, как выяснили канадские ученые, в «быстрой еде» вредна не только сама еда, но даже ее упаковка.

Специалисты из Университета Торонто выяснили, что для изготовления бумажной упаковки продуктов быстрого приготовления используются химические вещества, содержащие перфторированные карбоновые кислоты, или PFCAs. Они попадают в организм и загрязняют кровь.

К своим выводам ученые пришли, поставив эксперимент на крысах. Грызуны в течение трех недель подвергались воздействию PFCAs, вводимых вместе с едой или в виде инъекций. Специалисты контролировали показатели и метаболиты веществ у животных в крови и установили их вредное действие на организм грызунов.

Как сообщает АМИ-ТАСС, правительства Канады, Соединенных Штатов и некоторых европейских стран уже проявляют озабоченность содержанием вышеуказанных веществ в упаковках продуктов.

lady.mail.ru