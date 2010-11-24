7 правил общения с пожилыми родителями

Предлагаем 7 правил общения с пожилыми родственниками, живущими отдельно или в соседней комнате.

1. Планируем заранее

Внимание пожилым людям требуется куда больше, чем забота государства и открытки по праздникам от социальных служб. Именно поэтому большинство ссор случаются из-за того, что вы живете своей жизнью, а для родителей в ней места с каждым годом все меньше. Отсюда же печально известная озлобленность пожилых людей – признак уязвимости и неуверенности в себе.

Попробуйте прожить один день с ощущением ушедшей молодости и утекающего ежеминутно времени, с чувством того, что дети под словом «моя семья» далеко не всегда имеют в виду и вас. А теперь представьте, если такой опыт повторяется каждый день.

2. Дарим друг другу немножко свободы

Если вас занимает тема отношений с пожилыми родителями, то можете провести маленький эксперимент. Попросите совета на эту тему на каком-нибудь форуме и оцените результаты. 90% ответов можно будет пересказать одной фразой: «Родителей надо любить издалека». Само собой, в этом есть смысл: трудно скандалить, если вы раз в неделю созваниваетесь и раз в месяц приезжаете в гости. А если живете на другом материке, то, вероятно, отношения с семьей близки к идеальным.

3. Позвольте почувствовать значимость

«Никаких хлопот» – в этом часто и заключается причина раздражительности. Пожилые люди нередко боятся того, что дети в них уже не нуждаются. А еще – страшно стесняются того, что не могут быть полезными.

4. Самый простой способ ужиться со свекровью

У нас уйма доведенных до автоматизма коммуникативных привычек. На обиду отвечаем обидой, на критику – критикой, при несовпадении точек зрения будем отчаянно делить мир пополам и спорить до хрипоты. И если с родными родителями любая ссора может быть лишь временным периодом непонимания друг друга, то с родителями супруга первый же скандал способен навсегда испортить отношения. И в этом случае «навсегда» употребляется в самом прямом и самом непереносном смысле.

5. Спрашиваем совета

Именно поэтому универсальный способ серьезно облегчить общение – почаще спрашивать совета. Да, вы безусловно самостоятельны и лучше ориентируетесь в реалиях современной жизни. Но, во-первых, не зря в большинстве культур мудрость старших почитается куда больше амбициозности младших, во-вторых, чужой опыт нередко помогает выйти из тупика куда быстрее, чем одна только ваша самостоятельность, в-третьих, просьба о совете еще не означает, что этому совету необходимо следовать. Зато привычка советоваться наглядно продемонстрирует ваше уважение и докажет родителям, что вы в них по-прежнему нуждаетесь.

6. Создаем уют

В журнале Опры Уинфри однажды задались вопросом, почему пожилые люди так часто чувствуют себя растерянными, так часто раздражаются на своих детей и противятся любым переменам. Психологи предложили ряд советов по улучшению ситуации, среди которых были и все виды психоанализа, и «семейные расстановки», и позитивное мышление и прочие вещи, которые должны улучшить отношения за счет облагораживания внутреннего мира.

Результаты были разные, но, как ни странно, наилучшие из них показали не психологические уловки, а вещи крайне приземленные. Пожилые люди намного реже покидают дом, воспринимают его уже не как место для отдыха перед новым рабочим днем и крайне нуждаются в приятном, удобном, уютном интерьере. Не просто чистота и порядок, а теплая атмосфера, красивые вещи, приятные на ощупь, радующие глаз. Если вы будете заботиться о доме ваших родителей, то для них это будет равносильно заботе о них самих.

7. Учимся отдавать

И последний совет. Не пытайтесь перевоспитать своих стареющих родителей – даже если такое желание появляется с завидной регулярностью. Любые отношения складываются из тех периодов, когда мы получаем, и тех периодов, когда отдаем: любовь, опыт, заботу, поддержку.

lady.mail.ru