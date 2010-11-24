Родинки омолаживают кожу

Исследователи Kings College (Лондон) утверждают, что люди, имеющие родинки, более подвержены самоомолодженню, передает ВВС. Правда, количество "безопасных" родинок - ограничено. Если их от 40 до 100-150, волноваться нет причин. Однако в случаях, когда предельные нормы завышены в разы - есть повод обратиться к врачам на обследование, в том числе по вопросам вероятного развития рака, уверяют ученые.

Исследование команды колледжа Kings во главе с доктором-дерматологом Вероникой Батейль базируются на изучении пациентов госпиталя Hemel Hempstead General. Врачи изучали связь между количеством родинок на теле пациента и его физическими показателями.

Оказалось, что носители родинок менее подвержены старению кожи и возникновению морщин. А кроме того, они меньше страдают из-за возрастной ломкости костей.

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