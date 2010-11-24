Почему спать на животе – вредно

Все мы спим по-разному: одни предпочитают спать на боку, другие – на спине. Но есть и те, кто засыпает только лежа на животе.

Между тем испанские доктора предостерегают: спать на животе очень вредно. Эта привычка может самым негативным образом отразиться как на внешности, так и на сексуальной жизни.

Все дело в том, что, укладываясь на живот, мы создаем ненужное давление на жизненно важные внутренние органы.

Возникают застои, затрудняется дыхание, и это не самым лучшим образом влияет на наше здоровье. Особенно опасна такая поза, если женщина беременна.

Более того, сон на животе способствует появлению морщин на шее, лице и груди. Лучше всего приучить себя спать на спине или, в крайнем случае, на боку.

lady.mail.ru