Как медитация предотвращает рак груди
08:40, 24 ноября 2010Зарубежные новости
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Профилактика стресса
Трансцендентальная медитация помогает страдающим раком груди бороться с болезнью.
Американские ученые провели двухлетнее исследование с участием 130 женщин в возрасте от 55 лет и старше. Пациенток разделили не две группы. Первая группа занималась медитацией, а вторая — проходила стандартное лечение рака груди. Каждый полгода медики оценивали качество образа жизни испытуемых.
Психосоциальные и эмоциональные стрессы провоцируют развитие рака груди, а также влияют на смертность от этого недуга. Результаты эксперимента показали, что трансцендентальная медитация предотвращает стресс и улучшает умственное и эмоционально здоровье пожилых женщин.
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