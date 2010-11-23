Почему Леонардо да Винчи был гениален

Феноменальная одаренность Леонардо да Винчи могла быть следствием дислексии, избирательного нарушения способности к овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Такое предположение высказала британский психолог Николя Брунсвик из Университета Мидлсекса, сообщает CNews.ru.

Брунсвик удалось обнаружить связь между дислексией и пространственной ориентацией в ходе серии экспериментов. В них участвовало около 40 добровольцев, половина из которых была дислектиками.

Выяснилось, что страдающие дислексией испытуемые способны лучше ориентироваться в пространстве. Это доказал тест, где участникам было предложено несколько минут «погулять» по виртуальному городу, а затем восстановить по памяти на карте маршрут своей прогулки. Дислектики справились с подобными заданиями гораздо лучше здоровых людей, причем мужчины явно лидировали по сравнению с женщинами.

Николя Брунсвик склонна полагать, что так называемые визуально-пространственные способности, более выраженные у больных дислексией, являются ключом к успеху в живописи, архитектуре и дизайне. Возможно, именно в этом кроется успех да Винчи, Пикассо и Огюста Родена.

Связь между гениальностью и болезнью исследуется давно. Особое внимание уделяется чахотке и подагре. Как подчеркивают специалисты, дислексия является весьма распространенной болезнью и от нее страдали многие выдающиеся личности. Среди них Альберт Эйнштейн, Томас Эдиссон, Петр Первый, Уолт Дисней, Уинстон Черчилль, Никита Хрущев, Ганс Христиан Андерсен и Агата Кристи.

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