Чем полезна кофейная гуща

Косметологи советуют любительницам кофе не выбрасывать гущу, остающуюся на дне чашки с бодрящим напитком. Кофеин благотворно воздействует на организм женщины, особенно, если сочетать кофепития с кофейными антицеллюлитными обертываниями, а также использованием скрабов для тела и омолаживающих масок для лица, приготовленных из кофейной гущи.

Ученые решили выяснить, почему жительницы Бразилии редко испытывают проблемы с целлюлитом, отличаются безупречно гладкой кожей и стройной фигурой. По мнению экспертов, немалая часть заслуги в этом принадлежит кофе.

Этот ароматный напиток – один из самых популярных в Латинской Америке. Местные красавицы предприимчиво употребляют кофе и производные из него в домашней косметологии.

Нам тоже будет нелишним перенять их опыт по уходу за кожей. Кофе может справиться с целлюлитом и оказать корректирующее действие на жировую ткань за счет того, что кофеин усиливает обмен веществ и активизирует метаболические процессы.

Кроме того, благодаря кофеину происходит очищение и восстановление водного баланса кожи.

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