В рождении тройни оказалась виновата простуда

В Германии 17-летняя Дженнифер, фамилия которой не указывается по этическим соображениям, на днях родила тройню и стала самой юной многодетной мамой в Западной Европе.

Самое удивительное в этом случае то, что девушка забеременела, принимая противозачаточные препараты, действие которых было нейтрализовано антибиотиками, прописанными ей врачом от простуды.

Как рассказывает Дженнифер, она стала чувствовать себя постоянно уставшей, у неё началась тошнота по утрам, и она решила обратиться к врачу. Проведённое УЗИ показало, что она беременна.

22-летний отец детей, узнав о беременности своей подруги, настаивал на аборте, а потом прекратил с ней все отношения, но Дженнифер всё равно решила рожать. Девушку поддержала её 62-летняя бабушка, с которой они вдвоём живут в маленьком доме недалеко от Берлина.

Новорождённые девочки появились на свет абсолютно здоровыми, лишь с незначительным недобором веса, и скоро будут выписаны с молодой мамой домой.

deti.mail.ru