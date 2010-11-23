Напиток из имбиря - универсальное лекарство

Что делать, если появился неприятный запах изо рта? Как с этим бороться? Это только в рекламе показывают, что свежего дыхания добиться очень просто. Но жвачки и карамельки приглушают «аромат» лишь на короткое время. И все потому, что неприятный запах изо рта, обозначенный медиками таким неблагозвучным термином, как галитоз, может быть следствием серьезных заболеваний органов пищеварения, легких или полости рта.

Хорошо, что есть растительные снадобья, способные одним выстрелом поражать двух зайцев! Так, имбирь, почитаемый во всем мире за неповторимый вкус, стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой – помог наладить работу ЖКТ и избавиться от дурного запаха изо рта. Недаром на санскрите имбирь называют «вишвабхесадж», что значит «универсальное лекарство»! И в давние времена моряки брали имбирь с собой в долгие морские походы, чтобы защитить себя от цинги. Помогал он и при вспучивании живота, кашле и ревматизме. А новейшие исследования подтвердили благоприятное воздействие имбиря на пищеварительную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Для приема внутрь приготовить напиток из стакана кипяченой воды, 1/2 ч. л. имбиря и 1/2 ч. л. мускатного ореха. Принимать по 1-2 стакана в день. А для обработки полости рта достаточно щепотку порошка имбиря растворить в 1 стакане теплой кипяченой воды и прополаскивать рот после каждого приема пищи.

Поверьте: такая имбирная терапия обеспечит вам свежее дыхание! А оно, как вы помните из рекламного ролика, облегчает понимание!

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