Гранатовый сок противостоит болезням почек

Последние исследования показали: сок граната способен противостоять болезням почек. Стоит сказать, что этот продукт давно на примете у ученых из-за беспрецедентного содержания антиоксидантов. На сей раз группа ученых под руководством доктора Батиа Кристал из израильского госпиталя Западной Галилеи доказала: сок граната способен избавить пациентов, проходящих процедуру диализа, от осложнений, включая развитие инфекций и проблемы с сердцем, пишет The Times of India со ссылкой на Daily Express.

В ходе эксперимента группе добровольцев предлагалось выпить либо гранатовый сок, либо плацебо до прохождения процедуры диализа. Оказалось, те, кто пил сок граната, лучше переносили операцию, так как антиоксиданты помогали нейтрализовать вредные соединения в теле.

Исходя из этого, доктор Кристал призвала организовать в ближайшее время дальнейшие исследования удивительных свойств сока граната, ведь количество людей с болезнями почек увеличивается в геометрической прогрессии. Кстати, ранее ученые отмечали позитивный эффект граната при повышенном холестерине и высоком кровяном давлении. Он также способствует увеличению фертильности и защищает кожу от солнца.

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