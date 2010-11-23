Нужна ли ребенку прививка от коклюша

Заболеваемость коклюшем возрастает в США и нескольких других развитых странах за последние годы. С 1980 года, не смотря на широкую программу вакцинации детей, эпидемиологи отмечают возращение коклюша в развитые страны с меньшим количеством случаев болезни у детей дошкольного возраста и большим числом - среди подростков. Различные объяснения данной тенденции включали генетические изменения в бактерии, которая вызывает болезнь, или "изнашивание" иммунитета у людей, вакцинированных несколько лет назад. Однако по мнению врачей Университета Мичигана /США/ за распространение коклюша ответственны социальные возрастные контакты.

В Швеции, где дети были вакцинированы регулярно на протяжении почти 30 лет, озабоченность по поводу безопасности вакцины привела к прекращению иммунизации в 1979 году. Она возобновилась в 1996 году с использованием другой вакцины. Во время перерыва и после возобновления программы вакцинации, медики Шведского института контроля за инфекционными заболеваниями собрали данные о коклюше по всем возрастным группам. Второй набор данных включал информацию о более 7 тыс. человек из 8 стран Европы, включая данные о всех контактах в течение одного дня, записи возраста и пола человека, с которым взаимодействовали люди, и продолжительность и тип контакта. Основной вывод этого исследования - дети взаимодействовали гораздо чаще с другими детьми, чем со взрослыми, но дети заболевали коклюшем реже подростков, у которых наоборот зафиксировано учащение случаев болезни с возобновлением вакцинации.

Роль взрослых в передаче инфекции минимальна, утверждают клиницисты, и вакцинация взрослых от коклюша не послужит эффективной стратегией борьбы с болезнью. В то же время среди детей иммунизация приносит свои положительные результаты, защищая от вируса.

ami-tass.ru