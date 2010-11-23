В школах Великобритании детей учат отрезать руки преступникам

Правительство Великобритании заявило, что не будет терпеть антисемитские и гомофобные уроки, которые проходят в мусульманских школах.

В мусульманских школах в Великобритании детей учат, что люди, не исповедующие ислам, будут "гореть в аду".

Один из учебников просит детей перечислить "плохие" качества еврейского народа.

Другой текст описывает наказание за гомосексуальные отношения, как смерть и заявляет, что наказание должно осуществляться посредством побивания камнями, огнем или бросанием человека в пропасть.

А в учебнике для14-летнего возраста приводятся законы шариата, в частности наказание за кражу. В книге приводятся подробные схемы о том, как надо отрезать преступникам руки и ноги.

Согласно расследованию BBC, о таких способах наказания неверных узнают около 5 тысяч учащихся Великобритании, обучающихся в мусульманских школах.

На возмущение со стороны британского правительства, в саудовском посольстве отметили, что такие материалы часто были вырваны из контекста и часто называются историческими описаниями.

Школы, упомянутые в расследовании, входящих в состав организации Саудовской Студенты клубов и школ. Одна из таких школ в Лондоне, по утверждению журналистов, финансируется правительством Саудовской Аравии.

life.pravda.com.ua