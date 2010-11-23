В Камбодже в массовой давке на празднике погибли 350 человек

В Камбодже в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю Фестиваля воды, погибли около 350 человек, большинство из которых женщины.

Как передает Радио «Свобода», еще сотни человек получили ранения.

Премьер-министр страны ХУН Сен назвал произошедшее самой черной страницей в истории Камбоджи со времен "красных кхмеров", истребивших во второй половине 1970-х годов примерно четверть населения страны.

Пока не ясно, что стало причиной давки на мосту через реку Тонлесап в столице Камбоджи Пномпене.

Четверг, 25 ноября, объявлен в стране днем национального траура по жертвам трагедии.